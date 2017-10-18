 النقل العراقية: وصول أول طائرة سعودية إلى بغداد منذ 27 عاما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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النقل العراقية: وصول أول طائرة سعودية إلى بغداد منذ 27 عاما

النقل العراقية: وصول أول طائرة سعودية إلى بغداد منذ 27 عاما
المناطق_وكالات

أعلنت وزارة النقل العراقية قى بيان، اليوم الأربعاء، عن  وصول أول طائرة سعودية إلى بغداد للمرة الأولى منذ 27 عاما.

وفى سياق آخر قال وزير النفط العراقى جبار اللعيبى فى بيان أمس الثلاثاء إن العراق يخطط للتعاقد مع شركة نفطية أجنبية لزيادة الطاقة الإنتاجية لحقول كركوك الشمالية من النفط لنحو المثلين لتتجاوز مليون برميل يوميا.

وقال اللعيبى، معلقا على العملية العسكرية التى مكنت القوات العراقية من بسط سيطرتها على كركوك إن جميع الحقول فى المحافظة عادت إلى سيطرة الحكومة.

وحذر الوزير السلطات الكردية من إغلاق خط أنابيب تصدير نفط كركوك، قائلا إنهم سيتحملون المسؤولية القانونية تجاه ذل.

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