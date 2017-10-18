 ​جامعة الملك خالد تنظم دورات الخط العربي ضمن فعاليات معرضها الـ14 للكتاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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​جامعة الملك خالد تنظم دورات الخط العربي ضمن فعاليات معرضها الـ14 للكتاب

​جامعة الملك خالد تنظم دورات الخط العربي ضمن فعاليات معرضها الـ14 للكتاب
المناطق_أبها

أقامت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد، ممثلة في نادي الخط العربي والفن التشكيلي، ضمن فعاليات معرض الجامعة الـ14 للكتاب والمعلومات، معرضا يختص بالخط العربي وفنونه، إضافة إلى الفن التشكيلي.

ويقدم المعرض أيضا العديد من الدورات المجانية التي تختص في مجالات تحسين الخط لدى الطفل في نوعي الرقعة والنسخ، إضافة إلى كتابة الأسماء والرسم التشكيلي بأنواع الألوان، ليظهر من خلاله جماليات الخط العربي وأساليبه، وعمق الفن التشكيلي ومدى ملامسته للواقع.

من جانبه، أشار رائد النادي الدكتور سيف الدين سيد إلى أن الهدف من هذا الجناح هو تعريف الزائرين للمعرض وخصوصا الأطفال بجماليات وأنواع الخط العربي، إضافة إلى اكتشاف المواهب الشابة في مجال الخط العربي، مضيفا أن الجناح ينظم نظم دورة في الخط العربي للكبار والصغار.

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