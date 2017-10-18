نائب أمير عسير يترأس اجتماع اللجنة العامة لتحقيق الرؤية (2030)

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير رئيس اللجنة العامة لتحقيق الرؤية ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة الاجتماع الثالث للجنة العامة لتحقيق الرؤية (2030) بحضور مدير جامعة الملك خالد معالي الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي وسعادة وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش ومنسقي الجهات الحكومية ذات العلاقة .

وقد استهل سمو رئيس اللجنة الاجتماع بكلمة رحّب فيها بالجميع وشكرهم على جهودهم المبذولة , متمنياً للجميع التوفيق والسداد .

وقدم الدكتور علي الأمير عرضاً مرئياً قدم من خلاله ماتم الخروج به من توصيات للاجتماعين السابقين وماوصلت اليه اللجنة من أعمال وذلك بإنشاء مكتب لتحقيق الرؤية مرتبط بالمسؤول الأول لكل جهة، ويضم كوادرعالية الكفاءة وتتمتع بروح المبادرة والفعالية على أن يكلف أحدهم منسقاً دائماً مع اللجنة العامة لتحقيق الرؤية بالإمارة , وأن تعمل كل جهة على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لها وتوفير البنى التحتية التقنية اللازمة ليسهل الربط بينها وبين الإمارة , وأن يتم عقد اجتماع دوري شهرياً وذلك لمراجعة سير العمل وتطويره وقياس تقدمه في ما يتقرر من مهام .

وفي ختام الاجتماع وجّه سمو نائب أمير منطقة عسير كافة الجهات بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات كل فيما يخصه .