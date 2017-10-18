 أمير مكة بالنيابة يلتقي محافظ الطائف ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مقتل القائد في الجيش السوري الذي هدد اللاجئين عند عودتهم مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 6941.78 نقطة رقم مخيف.. 30 ألف دراسة طبية قد تكون خاطئة أوروبا.. إجراءات جديدة للتصدي لـ”الذئاب المنفردة” الحوثيون يعرقلون حملة تطعيم 4 ملايين طفل يمني ضد الشلل أوراوا الياباني يضرب موعداً مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة وجمعاً من المواطنين أمير مكة بالنيابة يلتقي محافظ الطائف ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالطائف جامعة الباحة ممثلة في كلية الدراسات التطبيقية تعقد لقاءً بطلاب برامج الدبلومات وتكرم الفائزين في المسابقة مركز رعاية المستفيدين بتعليم الطائف ينهي أكثر من 1500 طلب وملاحظة استقبلها خلال عام تدشين مبادرة مؤشرات مكاتب التعليم في تحقيق تجويد أدوات التقويم لتحسين ناتج عمليات التعليم والتعلم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بعسير يزورون معرض الكتاب

أمير مكة بالنيابة يلتقي محافظ الطائف ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالطائف

أمير مكة بالنيابة يلتقي محافظ الطائف ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالطائف
المناطق_جدة
التقى أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر  في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة مؤخراً محافظ الطائف المعين سعد الميموني.
وهنأ  الأمير عبدالله بن بندر ، المحافظ الميموني بالثقة الملكية التي اقتضت تعيينه محافظاً للطائف.
من جهته، ثمن محافظ الطائف ثقة ولاة الأمر، مؤكداً أنها ستكون دافعاً له لتحقيق تطلعات القيادة وطموحات سكان الطائف في ظل التوجيهات والمتابعة المباشرة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه.
يُشار إلى أن أمراً ملكياً صدر مؤخراً بتعيين الميموني محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة.

كما التقى سمو الأمير عبدالله بن بندر رئيس وأعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف .
وخلال اللقاء استمع الأمير عبدالله بن بندر إلى شرح عن خطط الغرفة المستقبلية في المحافظة والهادفة لجذب وتشجيع الاستثمارات في شتى المجالات خصوصا في الجانب السياحي  ، كذلك البرامج التي سيتم تنفيذها بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>