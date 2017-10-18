أمير مكة بالنيابة يلتقي محافظ الطائف ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية بالطائف

التقى أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة مؤخراً محافظ الطائف المعين سعد الميموني.وهنأ الأمير عبدالله بن بندر ، المحافظ الميموني بالثقة الملكية التي اقتضت تعيينه محافظاً للطائف.من جهته، ثمن محافظ الطائف ثقة ولاة الأمر، مؤكداً أنها ستكون دافعاً له لتحقيق تطلعات القيادة وطموحات سكان الطائف في ظل التوجيهات والمتابعة المباشرة لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه.يُشار إلى أن أمراً ملكياً صدر مؤخراً بتعيين الميموني محافظاً للطائف بالمرتبة الممتازة.

كما التقى سمو الأمير عبدالله بن بندر رئيس وأعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الطائف .

وخلال اللقاء استمع الأمير عبدالله بن بندر إلى شرح عن خطط الغرفة المستقبلية في المحافظة والهادفة لجذب وتشجيع الاستثمارات في شتى المجالات خصوصا في الجانب السياحي ، كذلك البرامج التي سيتم تنفيذها بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 .