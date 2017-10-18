 خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة وجمعاً من المواطنين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة وجمعاً من المواطنين

خادم الحرمين يستقبل الأمراء ومفتي عام المملكة وجمعاً من المواطنين
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر اليمامة في الرياض اليوم أصحاب السمو الأمراء ، وسماحة مفتي عام المملكة ، وأصحاب الفضيلة ، وجمعا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه – رعاه الله – .

وفي بداية الاستقبال أنصت الجميع لآيات من الذكر الحكيم.

بعد ذلك تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله -.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فهد بن جلوي وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وصاحب السمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف وصاحب السمو الأمير الدكتور محمد بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن خالد وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية وصاحب السمو الأمير خالد بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير الدكتور نايف بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وكيل وزارة الحرس الوطني لشؤون الأفواج وصاحب السمو الأمير سعود بن سعد بن تركي وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالعزيز بن عياف وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن محمد بن جلوي وصاحب السمو الأمير منصور بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعد بن سعود وصاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن ثنيان وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن تركي وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن سعود وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن مشاري وصاحب السمو الملكي سعود بن مشعل بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالاله بن عبدالرحمن بن ناصر وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز وأصحاب السمو الأمراء .

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