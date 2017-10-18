 أوراوا الياباني يضرب موعداً مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أوراوا الياباني يضرب موعداً مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

أوراوا الياباني يضرب موعداً مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا
المناطق - الرياض

بلغ اوراوا ريد دايموندز الياباني الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على شنغهاي سيبغ الصيني 1 – صفر الأربعاء في إياب النصف النهائي على ملعب سايتاما، ليضرب موعدا مع الهلال في النهائي.
وسجل البرازيلي رافايل سيلفا بكرة رأسية (11) هدف اوراوا الذي كان قد تعادل 1-1 ذهابا على ارض خصمه الذي يضم البرازيليين هولك واوسكار والكيسون، في 27 سبتمبر الماضي.
وهذه اول مباراة في الموسم الحالي يفشل فيها هولك في التسجيل في دوري الأبطال.
وضرب اوراوا، بطل 2007، موعدا مع الهلال الذي تخطى بيرسيبلويس الإيراني 6-2 بمجموع المباراتين (4-صفر و2-2).

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