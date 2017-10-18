 أوروبا.. إجراءات جديدة للتصدي لـ”الذئاب المنفردة” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أوروبا.. إجراءات جديدة للتصدي لـ”الذئاب المنفردة”

أوروبا.. إجراءات جديدة للتصدي لـ”الذئاب المنفردة”
المناطق - وكالات

كشف الاتحاد الأوروبي النقاب عن إجراءات جديدة للمساعدة في مواجهة هجمات “الذئاب المنفردة” عقب موجة من عمليات القتل في مدن كبرى على يد متطرفين يدهسون المارة بسياراتهم.
وتهدف الإجراءات، التي أعلن عنها، الأربعاء، إلى حماية أفضل للتجمعات الكبرى مثل الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية.

كما تتضمن توفير تمويل إضافي وخطوات لتحسين التعاون بين الشرطة وشركات الأمن الخاصة في مراكز التسوق أو قاعات الحفلات الموسيقية عن طريق عقد تدريبات ومناورات مشتركة.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن، جوليان كينغ، إن “الإرهابيين لا ينتظرون مكتوفي الأيدي. إنهم يغيرون طرقهم ويكيفونها، ونحن بحاجة للاستعداد لهذا التكيف”.

وتريد المفوضية الأوروبية، التي تعمل على التأكد من الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي، مساعدة الشرطة على فك تشفير رسائل هواتف أو حواسب خلال التحقيقات في الجرائم الإرهابية، كما تريد إعاقة حصول المتطرفين على مكونات لصنع القنابل.

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