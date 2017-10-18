 مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 6941.78 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 6941.78 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 6941.78 نقطة
المناطق - الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 50.52 نقطة ليقفل عند مستوى 6941.78 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 121 مليون سهم تقاسمتها 71 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات متطورة، وملاذ للتأمين، والبحر الأحمر، والدريس، وإكسترا الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات عسير، والمجموعة السعودية، وبدجت السعودية، ونماء للكيماويات، وجرير، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و2.74%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وسابك، الراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودار الأركان، والراجحي، وعناية، هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 61.38 نقطة ليقفل عند مستوى 2950.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 158 ألف سهم تقاسمتها 159 صفقة.

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