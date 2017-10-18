 مقتل القائد في الجيش السوري الذي هدد اللاجئين عند عودتهم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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مقتل القائد في الجيش السوري الذي هدد اللاجئين عند عودتهم

مقتل القائد في الجيش السوري الذي هدد اللاجئين عند عودتهم
المناطق - وكالات
أفادت مصادر إعلامية سورية، الأربعاء، بمقتل قائد عمليات الجيش السوري في دير الزور العميد عصام زهر الدين بانفجار لغم أرضي في حويجة صقر بدير الزور.

وكان العميد عصام زهر الدين قد توعد اللاجئين الراغبين في العودة إلى البلاد، بأنهم سيلاقون عقابا قاسيا إذا فكروا في ذلك.

وقال العميد عصام زهر الدين، الذي أصبح أحد “أيقونات الجيش السوري” لدوره الكبير في العديد من المعارك ضد المعارضة المسلحة وتنظيم داعش: “من هرب وفر من سوريا إلى بلد آخر، أرجوك لا تعود لأنه إذا الدولة سامحتك نحن عهدا لن ننسى ولن نسامح، نصيحة من هالدقن (لحيتي) لحدا (لا أحد) يرجع منكم”.

وقد ورد تصريح زهر الدين، خلال مقابلة مع التلفزيون السوري الرسمي، عقب تمكن قوات حكومية من فك الحصار عن مدينة الزور شرقي سوريا، التي يتواجد فيها أعداد كبيرة من مسلحي تنظيم داعش.

وزعم في تصريحاته أنه سيواصل السير مع قواته بسهولة صحبة حلفاء الجيش السوري للوصول إلى مدينة البوكمال الحدودية مع العراق للالتقاء بميليشات الحشد الشعبي العراقية وتطهير المنطقة من “رجس داعش”.

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