 بعد 100 عام.. إعلانات تنتقد “وعد بلفور” ممنوعة في لندن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بعد 100 عام.. إعلانات تنتقد “وعد بلفور” ممنوعة في لندن

بعد 100 عام.. إعلانات تنتقد “وعد بلفور” ممنوعة في لندن
المناطق - الرياض

منعت هيئة المواصلات في لندن، عرض إعلانات تنتقد وعد بلفور الشهير الذي أكد فيه وزير الخارجية البريطاني، آرثر بلفور، عام 1917، دعم بلاده لمنح اليهود وطنا في فلسطين.
وتعهد بلفور في رسالة عام 1917 بعثها إلى اللورد البريطاني اليهودي يونيل روتشيلد، بإقامة الوطن اليهودي في فترة لم يكن سكان فلسطين اليهود يزيدون فيها عن 5 في المئة.

وعزت المواصلات في لندن، قرار منع الإعلانات في المحطات إلى كون وعد بلفور محل خلاف سياسي، وفق ما نقلت صحيفة “غارديان” البريطانية.

من جانبه، اتهم سفير فلسطين هيئة مواصلات بريطانيا بممارسة الرقابة، بعدما كان المنظمون يراهنون على عرض الإعلانات على الحافلات محطات المترو، تخليدا لذكرى مرور قرن على الوعد.

وفي غضون ذلك، يرتقب أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بنظيرته البريطانية تيريزا ماي، في لندن، حول مأدبة عشاء، احتفالا بالوعد في الثاني من نوفمبر المقبل.

ومن المرتقب أن تخرج احتجاجات في العاصمة لندن لمطالبة بريطانيا التي رفضت الاعتذار عن الوعد، بالتعويض وجبر الضرر الذي ما يزال قائما حتى اليوم.

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