بلدي الباحة يصدر توصيته بتخطيط مدينة جديدة في شمال شرقي الباحة ويطالب بنقل مرمى النفايات بعيدا عن مركز المدينة

طالب المجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة في جلسته الأخيرة التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس البلدي الأستاذ أحمد آل هادي الزهراني وحضور ممثل الأمانة المهندس عبدالعزيز المالكي وبقية الأعضاء بوضع حلول جذرية لمرمى نفايات مدينة الباحة خصوصا وأن المدينة اتسعت عمرانيا في جميع الاتجاهات مما يتطلب نقل المرمى إلى موقع بعيد عن سكان المدينة وأوضح ممثل الأمانة المهندس عبدالعزيز المالكي بأن الأمانة حريصة كل الحرص على وضع حل مناسب حيث تم قبيل أيام توقيع عقد مع أحد المستثمرين باستثمار الموقع الحالي لحين الانتهاء من الموقع المعتمد الذي عمل له دراسة متكاملة كحل دائم يتم من خلاله فرز وفصل جميع المواد الداخلة للمرمى وإعادة تدويرها مع وضع خلايا في باطن الأرض يتم طمرها والتخلص منها بطريقة سليمة دون الإضرار بالبيئة ، كما ناقش المجلس عددا من البنود المطروحة في الجلسة كضرورة استثمار موقع حديقة الشفا سواء بإقامة حديقة نموذجية تليق بمدينة الباحة أو استثمار المكان في خدمة سياحية تحتاجها منطقة الباحة، فيما طالب المجلس الأمانة – بناء على الطلب المقدم من عضو المجلس الأستاذ سعيد حلوان – بضرورة تكثيف الرقابة على مصانع الخرسانة الجاهزة من حيث ضبط الجودة كجودة التربة والخرسانة ومواقع التخزين والمواصفات الأخرى فضلا عن وضع سجل للزيارة .مع مخاطبة المكاتب الهندسية بأخذ عينات للتأكد من جودة محتوى الخرسانة، كما ناقش المجلس الطلب المقدم من عضو المجلس الأستاذ محمد ظافر بشأن مراقبة الغابات والمنتزهات من العبث، حيث قرر المجلس مخاطبة الأمانة لتكثيف الرقابة على المنتزهات والغابات والحدائق والتنسيق مع فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه والجهات الرقابية الأخرى لحمايتها وطرح تلك المنتزهات إلى مستثمرين ، كما ناقش المجلس الطلب المقدم من رئيس المجلس الأستاذ أحمد آل هادي بشأن السماح باستخراج حجج استحكام على أملاكهم الواقعة بمحاذاة الأودية بداخل القرى والبعيدة عن مسارات السيول،قرر المجلس تأجيل هذا المقترح لحين الانتهاء من دراسة اللجنة الفنية المختصة بالمجلس وعرض النتائج بإحدى الجلسات القادمة بمشيئة الله، وتم مناقشة الطلب المقدم من عضو المجلس البلدي المهندس عبدالعزيز المالكي بشأن توزيع مراكز مولات على المحاور الرئيسة وقرر المجلس مخاطبة الأمانة بإيجاد مواقع استثمارية لإقامة مولات تجارية تلبي احتياجات الأسرة على مساحات واسعة مكتملة الخدمات في المحاور الرئيسية لمدينة الباحة طريق المندق القرى العقيق المخواة بلجرشي وكذلك الطريق الدائري بهدف تخفيف الازدحام على مركز المدينة وامتصاص الضغط المروري مع تقديم الخدمة بشكل شمولي، وناقش المجلس المقترح الذي طرحه نائب رئيس المجلس الأستاذ جمعان الكرت بتهيئة مكان لمدينة جديدة تتناسب وروح العصر ومتطلبات الحياة المعيشية انسجاما مع التزايد السكاني والتمدد العمراني والمكان المقترح ما بين مخططي الملك فهد بني سار ومخطط جدرة شرق المدينة حيث يخلو المكان من الغطاء النباتي، قرر المجلس الموافقة بالأغلبية على تخطيط مدينة جديدة تقع شمال شرق الباحة بهدف الحفاظ على هوية الباحة الزراعية والسياحية وتوافقها مع استدامة التنمية في المنطقة وإيجاد بديل مناسب وقريب من مركز المدينة وفي نهاية الجلسة اجاز المجلس الحساب الختامي لأمانة منطقة الباحة للعام المالي على ضوء ما تضمنه خطاب الأمانة ومخاطبة الأمانة بذلك.