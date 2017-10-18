أمير القصيم ينوه بدور وزارة التجارة في دفع عجلة التنمية

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بدور وزارة التجارة والاستثمار وما تقدمه من تسهيلات لرجال الأعمال تسهم بإذن الله في دفع عجلة التنمية التجارية والصناعية في ظل ما تحظى به من دعم ورعاية من قبل الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظهم الله ـ ، مؤكداً سموه أهمية دعم المدن الصناعية بالمنطقة لتكون بيئة جاذبة للمستثمرين ، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، وفق توجيهات القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ ، مشدداً على مواصلة دور الفرق الرقابية في مراقبة الأسعار والسلع ، وإيقاع أقصى العقوبات بحق المتلاعبين بالأسعار ، مثمناً الجهود التي يبذلها فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة ، حاثاً على مواصلتها لتحقيق الأهداف المنشودة. جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم ، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية عبدالسلام المانع ، ووكيل الوزارة للشؤون القانونية عبدالكريم الزكري ، ومدير عام فرع وزارة التجارة والاسثمار بالمنطقة منصور الضبعان ، والوفد المرافق لهم. ورحب سمو أمير القصيم في بداية اللقاء بوكلاء الوزارة والوفد المرافق لهم ، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في زيارتهم للمنطقة ، حيث بحث معهم مشاريع وزارة التجارة والاستثمار في المنطقة وخطتها التطويرية ، والجهود التي يبذلها فرع الوزارة فيما تهم المنطقة وتخدم المواطن.