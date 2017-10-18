بدء انطلاق التمرين المشترك السعودي الباكستاني “الصمصام6”

انطلقت في الجمهورية الباكستانية الإسلامية التمرين السعودي الباكستاني المشترك ( الصمصام 6 )بحضور قائد التمرين العميد الركن محمد بن عبدالله البقمي وعدد من القيادات العسكرية الباكستانية .

وقد بدأ التمرين بعزف السلام الملكي السعودي والسلام الوطني الباكستاني، ثم عرض للقوات المشاركة في التمرين.

وأوضح العميد البقمي اكتمال وجاهزية واستعداد القوات المشاركة لخوض غمار هذا التمرين، حيث وضعت جميع الخطط الاستراتيجية والميدانية لمراحل تنفيذه لضمان نجاحه” مشيراً أن التمرين سوف يشتمل على التدريب على تقنيات الحرب في المناطق المدنية إضافة إلى مهارات مكافحة الإرهاب وعمليات الحرب غير النظامية، وعمليات الإنزال بالطائرات العمودية وكشف العبوات المبتكرة وإبطال مفعولها.