قوات الأسد وروسيا تقتل 650 مدنياً نصفهم من الأطفال والنساء خلال 40 يوماً في دير الزور

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، مقتل نحو 650 مدنيا بينهم 300 طفل وامرأة على يد قوات النظام وروسيا خلال 40 يوماً من العمليات العسكرية في محافظة دير الزور.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن أكثر من 150 ألف شخص نزحوا منذ بدء هذه العمليات العسكرية في 10 سبتمبر الماضي، مضيفاً أن هذه العمليات تسببت في وقوع أعداد كبيرة من الجرحى ودمار كبير بالبنى التحتية وفي ممتلكات المواطنين.

ولفت إلى أن أكثر من 1720 شخصاً أصيبوا بجراح متفاوتة الخطورة، وتعرض بعض الجرحى لعمليات بتر أطراف وإعاقات مستديمة.