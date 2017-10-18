 وزير الداخلية يكرم مواطنًا أنقذ أسرة من الحريق في الرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وزير الداخلية يكرم مواطنًا أنقذ أسرة من الحريق في الرياض

وزير الداخلية يكرم مواطنًا أنقذ أسرة من الحريق في الرياض
المناطق - واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية المواطن محمد بن إبراهيم الضفيان تقديرًا لما قام به ووالده – رحمه الله – من إنقاذ أسرة المواطن محمد سعيد المتعب التي تعرضت لحادث حريق في منزلهم بمدينة الرياض.
جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو ، في مكتبه اليوم، وتسليمه مكافأة مالية نيابة عن سمو وزير الداخلية تقديراً لجهوده في إنقاذ الأسرة من خطر محقق .
من جانبه رفع المواطن محمد الضفيان شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على تكريمه الذي يمثل امتداداً لحرص ولاة الأمر – حفظهم الله – على تكريم أصحاب العطاء من المواطنين والمقيمين.

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