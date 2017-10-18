وزير الداخلية يكرم مواطنًا أنقذ أسرة من الحريق في الرياض

كرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية المواطن محمد بن إبراهيم الضفيان تقديرًا لما قام به ووالده – رحمه الله – من إنقاذ أسرة المواطن محمد سعيد المتعب التي تعرضت لحادث حريق في منزلهم بمدينة الرياض.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو ، في مكتبه اليوم، وتسليمه مكافأة مالية نيابة عن سمو وزير الداخلية تقديراً لجهوده في إنقاذ الأسرة من خطر محقق .

من جانبه رفع المواطن محمد الضفيان شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية على تكريمه الذي يمثل امتداداً لحرص ولاة الأمر – حفظهم الله – على تكريم أصحاب العطاء من المواطنين والمقيمين.