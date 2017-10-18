أمير القصيم: لجنة أصدقاء المرضى حلقة وصل فاعلة بين مريدي الخير من رجال الأعمال والمحتاجين من المرضى

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اجتماع اللجنة العامة لأصدقاء المرضى بالمنطقة ، في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ورئيس اللجنة مطلق بن دغيم الخمعلي ونائبه الشيخ سيلمان بن عبدالرحمن الربعي ، وأعضاء اللجنة . ورحب سمو أمير منطقة القصيم بهم جميعاً ، متمنياً أن يثمر هذا الاجتماع كل ماهو نافع ومفيد لخدمة المرضى ، واستكمالاً لمنظومة الرعاية الشاملة ، مشيراً إلى حاجة الكثير من المرضى من الدعم المادي والنفسي والاجتماعي ، وتقديم العون والمساعدة لمن يحتاج منهم ذلك ، مفيداً أن لهذه اللجنة الأثر العظيم في تحقيق ذلك من خلال المشاركة المجتمعية المنظمة ، داعياً سموه إلى ضرورة تعريف الجميع بأهداف اللجنة وأعمالها الإنسانية ، وحث رجال الأعمال والأهالي وأصحاب الخير على دعم برامج اللجنة واستقطاب الأفراد والجهات ذات العلاقة للمساهمة في برامجها .

من جانبه ، أوضح رئيس اللجنة العامة لأصدقاء المرضى بالقصيم أنه جرى خلال الاجتماع عرض عمل لجان أصدقاء المرضى بالقصيم ، وما تقوم به من أعمال وزيارات ميدانية للمرضى المنومين في المستشفيات الموزعة في مدن ومحافظات المنطقة ، ومناقشة أبرز معوقات عمل اللجان ومنها وجوب حصول لجان أصدقاء المرضى على رخصة رسمية من قبل وزارة الصحة لتتمكن من فتح الحسابات البنكية وتحديثها والشروع في الاستثمارات وتطويرها ، وأهمية تسهيل إجراءات تسجيل الأوقاف للجان ، للحصول على الدعم المادي للجان لتتمكن من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها . كما ناقش الاجتماع مقترح تحويل لجان أصدقاء المرضى بالمنطقة إلى جمعيات وذلك بهدف تحقيق نشاطٍ صحي للنفع العام ، ولتحقيق الإيرادات المطلوبة وإمكانية التوسع في الأنشطة الاستثماري . بعد ذلك أخذت مقترحات وأراء الأعضاء أثناء الاجتماع حول ما يهم عمل اللجان ، والسعي لتنمية موارد اللجان .

وشكر سمو الأمير فيصل بن مشعل في نهاية الاجتماع رئيس اللجنة وجميع الأعضاء على ما قدموه من جهود لخدمة أهداف اللجنة ، حاثاً الجميع على بذل المزيد لخدمة إخوانهم المرضى .