 أمير القصيم: لجنة أصدقاء المرضى حلقة وصل فاعلة بين مريدي الخير من رجال الأعمال والمحتاجين من المرضى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمير القصيم: لجنة أصدقاء المرضى حلقة وصل فاعلة بين مريدي الخير من رجال الأعمال والمحتاجين من المرضى

أمير القصيم: لجنة أصدقاء المرضى حلقة وصل فاعلة بين مريدي الخير من رجال الأعمال والمحتاجين من المرضى
المناطق - بريدة
رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اجتماع اللجنة العامة لأصدقاء المرضى بالمنطقة ، في مكتب سموه بالإمارة اليوم ، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، ورئيس اللجنة مطلق بن دغيم الخمعلي ونائبه الشيخ سيلمان بن عبدالرحمن الربعي ، وأعضاء اللجنة .

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بهم جميعاً ، متمنياً أن يثمر هذا الاجتماع كل ماهو نافع ومفيد لخدمة المرضى ، واستكمالاً لمنظومة الرعاية الشاملة ، مشيراً إلى حاجة الكثير من المرضى من الدعم المادي والنفسي والاجتماعي ، وتقديم العون والمساعدة لمن يحتاج منهم ذلك ، مفيداً أن لهذه اللجنة الأثر العظيم في تحقيق ذلك  من خلال المشاركة المجتمعية المنظمة ، داعياً سموه إلى ضرورة تعريف الجميع بأهداف اللجنة وأعمالها الإنسانية ، وحث رجال الأعمال والأهالي وأصحاب الخير على دعم برامج اللجنة واستقطاب الأفراد والجهات ذات العلاقة للمساهمة في برامجها .
من جانبه ، أوضح رئيس اللجنة العامة لأصدقاء المرضى بالقصيم أنه جرى خلال الاجتماع عرض عمل لجان أصدقاء المرضى بالقصيم ، وما تقوم به من أعمال وزيارات ميدانية للمرضى المنومين في المستشفيات الموزعة في مدن ومحافظات المنطقة ، ومناقشة أبرز معوقات عمل اللجان ومنها وجوب حصول لجان أصدقاء المرضى على رخصة رسمية من قبل وزارة الصحة لتتمكن من فتح الحسابات البنكية وتحديثها والشروع في الاستثمارات وتطويرها ، وأهمية تسهيل إجراءات تسجيل الأوقاف للجان ، للحصول على الدعم المادي للجان لتتمكن من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها .

كما ناقش الاجتماع مقترح تحويل لجان أصدقاء المرضى بالمنطقة إلى جمعيات وذلك بهدف تحقيق نشاطٍ صحي للنفع العام ، ولتحقيق الإيرادات المطلوبة وإمكانية التوسع في الأنشطة الاستثماري .

بعد ذلك أخذت مقترحات وأراء الأعضاء أثناء الاجتماع حول ما يهم عمل اللجان ، والسعي لتنمية موارد اللجان .
وشكر سمو الأمير فيصل بن مشعل في نهاية الاجتماع رئيس اللجنة وجميع الأعضاء على ما قدموه من جهود لخدمة أهداف اللجنة ، حاثاً الجميع على بذل المزيد لخدمة إخوانهم المرضى .

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