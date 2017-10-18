 انطلاق تمرين مركز التفوق الجوي في جمهورية باكستان لعام ٢٠١٧ م | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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انطلاق تمرين مركز التفوق الجوي في جمهورية باكستان لعام ٢٠١٧ م

انطلاق تمرين مركز التفوق الجوي في جمهورية باكستان لعام ٢٠١٧ م
المناطق - الرياض

انطلقت اليوم الاربعاء ١٤٣٨/١/٢٨هـ في جمهورية باكستان الاسلامية مناورات تمرين مركز التفوق الجوي لعام ٢٠١٧م بين القوات الجوية الملكية السعودية و القوات الباكستانية و القوات الجوية التركية المشاركة بكامل أطقمها.
يتقدمهم قائد التمرين العقيد الطيار الركن/ عبدالعزيز الحصيني وبرفقته العقيد / ازمان قائد مدرسة الحرب الجوية و مدير التمرين
و قال العقيد ازمان انه سعيد بتواجد القوات الجوية السعودية بكامل اطقمها في التمرين الاول للقوات الجوية السعودية  في باكستان ويهدف هذا التمرين الى تطوير المهارات باداء عدد من الحركات التكتيكية الجوية .
وقد اوضح الحصيني ان هذا التمرين يهدف الى تبادل الخبرات و اكتساب المهارات بين القوات الجوية المشاركه و الاستفادة من تضاريس المنطقة و الاجواء متمنياً ان يحقق هذا التمرين الجهد و العطاء ما تتطلع اليه قيادتنا الحكيمة ايدها الله تحت رعاية و اهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله القائد الاعلى لكافة القوات العسكرية و سمو ولي عهده الامين

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