 أسرة آل ضبعان بأبها تنعى فقيدها الشيخ إبراهيم بن أحمد بن ضبعان رحمه الله | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أسرة آل ضبعان بأبها تنعى فقيدها الشيخ إبراهيم بن أحمد بن ضبعان رحمه الله مكتب وزراء البيئة العرب التنفيذى يدعو لمتابعة تأثير مفاعلي ديمونة الإسرائيلي وبوشهر الإيراني على البيئة المملكة تدين وتستنكر التفجير الانتحاري الذي استهدف شاحنة للشرطة بباكستان أمير الباحة يجتمع بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات والإدارات الأمنية والخدمية البرلمان الفرنسي يقر نهائيا قانون الإرهاب المثير للجدل أمير القصيم: لجنة أصدقاء المرضى حلقة وصل فاعلة بين مريدي الخير من رجال الأعمال والمحتاجين من المرضى بحضور نائبه استقبل العبيدان .. أمير القصيم : هذه الإنجازات مفخرة وهي من الأسس التي نشأت عليها هذه البلاد قطر سحبت 20 مليار دولار من صندوقها السيادي لاحتواء الأزمة تيلرسون: لا يمكن السكوت عن الفظائع بحق الروهينغا مقتل 20 حوثيا بعملية نوعية للقوات السعودية قبالة نجران نائب أمير نجران يتسلم تقرير انجازات مشاريع أمانة المنطقة نائب أمير نجران يلتقي قائد لواء الأمير تركي الأول الآلي للحرس الوطني بالمنطقة

أسرة آل ضبعان بأبها تنعى فقيدها الشيخ إبراهيم بن أحمد بن ضبعان رحمه الله

أسرة آل ضبعان بأبها تنعى فقيدها الشيخ إبراهيم بن أحمد بن ضبعان رحمه الله
المناطق ـ أبها

 

نعت أسرة آل ضبعان في سودة عسير الشيخ إبراهيم بن أحمد بن ضبعان؛ والذي وافاه الأجل عصر اليوم الأربعاء في مستشفى عسير المركزي بعد معاناة مع المرض، وستؤدى الصلاة على الفقيد بعد صلاة الظهر يوم غدٍ الخميس بجامع الراجحي في أبها ويدفن في مقبرة قرية العزيزة بالسوده، ويقام العزاء في ديوانية آل ضبعان غرب أبها الجديدة.
والشيخ إبراهيم بن ضبعان من رجالات الدعوة والعلم في منطقة عسير ، وسبق أن عمل معلماً ثم قائداً لعدد من المدارس ثم مشرفاً تربوياً في تعليم عسير، كما عمل متطوعاً وعضواً في عدد من الجمعيات الخيرية والتطوعية بالمنطقة كان آخرها عضويته في جمعية آباء للأيتام بمنطقة عسير والتي تشهد له ببذل اليد الخير والعطاء ورعاية الأيتام، إضافة إلى ماعرف عن الشيخ إبراهيم رحمه الله من أمر بالمعروف، وإحسان في التعامل، وخلق رفيع وإحسان إلى الجميع، ودعوة إلى الله بالحكمة وترغيب الناس والقرب منهم بابتسامته المعروفة وحبه للخير طوال حياته.

 

أسرة صحيفة وجوال “المناطق” تتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى أبنائه وأشقائه وكافة اسرته وجماعته ومحبيه، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل كل أعماله خالصة لوجه الله، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة..
إنا لله وإنا إليه رجعون..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>