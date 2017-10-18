أسرة آل ضبعان بأبها تنعى فقيدها الشيخ إبراهيم بن أحمد بن ضبعان رحمه الله

نعت أسرة آل ضبعان في سودة عسير الشيخ إبراهيم بن أحمد بن ضبعان؛ والذي وافاه الأجل عصر اليوم الأربعاء في مستشفى عسير المركزي بعد معاناة مع المرض، وستؤدى الصلاة على الفقيد بعد صلاة الظهر يوم غدٍ الخميس بجامع الراجحي في أبها ويدفن في مقبرة قرية العزيزة بالسوده، ويقام العزاء في ديوانية آل ضبعان غرب أبها الجديدة.

والشيخ إبراهيم بن ضبعان من رجالات الدعوة والعلم في منطقة عسير ، وسبق أن عمل معلماً ثم قائداً لعدد من المدارس ثم مشرفاً تربوياً في تعليم عسير، كما عمل متطوعاً وعضواً في عدد من الجمعيات الخيرية والتطوعية بالمنطقة كان آخرها عضويته في جمعية آباء للأيتام بمنطقة عسير والتي تشهد له ببذل اليد الخير والعطاء ورعاية الأيتام، إضافة إلى ماعرف عن الشيخ إبراهيم رحمه الله من أمر بالمعروف، وإحسان في التعامل، وخلق رفيع وإحسان إلى الجميع، ودعوة إلى الله بالحكمة وترغيب الناس والقرب منهم بابتسامته المعروفة وحبه للخير طوال حياته.

أسرة صحيفة وجوال “المناطق” تتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى أبنائه وأشقائه وكافة اسرته وجماعته ومحبيه، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل كل أعماله خالصة لوجه الله، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة..

إنا لله وإنا إليه رجعون..