 وصول المشاركين في تمرين ( مركز الحرب الجوي الصاروخي ٢٠١٧م ) بدولة الإمارات العربية المتحدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وصول المشاركين في تمرين ( مركز الحرب الجوي الصاروخي ٢٠١٧م ) بدولة الإمارات العربية المتحدة

وصول المشاركين في تمرين ( مركز الحرب الجوي الصاروخي ٢٠١٧م ) بدولة الإمارات العربية المتحدة
المناطق - الرياض

غادرت مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين (مركز الحرب الجوي الصاروخي ٢٠١٧م ) مساء أمس الثلاثاء قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي حيث كان في وداعهم سمو قائد القاعدة اللواء الطيار الركن / تركي بن بندر بن عبدالعزيز الذي أكد أن المشاركة في مثل هذه التمارين  تعود بالنفع في صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنيه وكسب الخبرات بين الدول المشاركة بالتمرين .
وكان في استقبال المجموعة المشاركة في التمرين لدى وصولهم قاعدة ( الظفرة ) الجوية الملحق العسكري في سفارة خادم الحرمين الشريفين بدولة الإمارات العربية المتحدة العميد الطيار الركن/ أحمد بن محمد الجهني و قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين العقيد الطيار الركن / محمد بن لفاء المطيري .
من جانبه ذكر قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين إن هذه المشاركة تهدف إلى تعميق أواصر التعاون المشترك بين الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في هذا التمرين وتبادل الخبرات والمهارات القيادية والتكتيكية وصقلها وتطويرها .

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