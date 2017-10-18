“50” مستفيدة يتدربن في مركز طويق للتنمية الأسرية

استهدف مركز طويق للتنمية الأسرية التابع لمركز التنمية الاجتماعية بالرياض خلال الاسبوع الماضي وضمن برامجه السنوية 50 متدربة من فتيات وسيدات الحي ببرنامجين تدريبين بهدف رفع مستوى الوعي الصحي لديهن وتزويدهن ببعض المهارات الفنية الحديثة.

وكان البرنامج الأول “صحتي في رشاقتي” الذي قدمه الفريق التابع لمركز الرعاية الصحية بالعريجاء قد تطرق الى موضوع السمنة من حيث تعريفها ومسبباتها واساليب الوقاية منها وتجنب اخطارها بالاضافة الى عرض مكونات الغذاء الصحي وكيفية اعداده بطرق صحية.

وتخلل البرنامج العديد من العروض المرئية والاجابة على استفسارات الحاضرات وتوزيع المنشورات التوعوية فيما احتوى البرنامج الثاني “ورشة عمل التجسيم المذهب” للمدربة شريفة الغامدي على عدة محاور مثل الفن التشكيلي المعاصر وطرق دمجه بالخامات ومهارة التجسيم والتعتيق والتذهيب وتقنيات التجسيم وطرق توظيفه في العمل الفني ، مع اتاحة فرصة التطبيق العملي للمتدربات لتلك التقنيات وانتاج مجموعة من القطع الفنية المتنوعة ،، وفي ختام البرنامجين تم تقديم الشكر للجهات المشاركة والمدربات وتسليم المتدربات شهادات الحضور .

الجدير بالذكر ان مركز طويق للتنمية الاسرية يعنى بتقديم كافة البرامج الاجتماعية والمهارية والتوعوية والثقافية لجميع شرائح المجتمع المحلي لسد احتياجاتهم والمشاركة في دفع العملية التنموية بشكل عام .