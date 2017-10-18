ضمن خطة صحة الطائف لتشغيل المستشفى نقل ٦٧ مولود لمبنى النساء والولادة الجديد بمجمع الملك فيصل

تحت إشراف مدير الشئون الصحية بمحافظة الطائف صالح سعد المؤنس قامت صحة الطائف مساء أول أمس بنقل المواليد في عناية الأطفال بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بحضور مدير المستشفى الدكتور علي الزهراني إلى مستشفى النساء الولادة بمبناه الجديد بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف وفق الخطة النهائية للنقل التي اعتمدها مدير صحة الطائف بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لنقل كافة أقسام المستشفى للمبنى الجديد.

وقد تم نقل ٦٧ مولود بكل يسر وسهولة وتناغم بين الفرق الإسعافية التي تم تجهيزها والتي بلغ عددها 30 فريق إسعافي من مختلف المستشفيات وتتكون من كوادر طبية وتمريضية تحت إشراف مساعدي مدير الشؤون الصحية وأخرى ثابتة في مستشفيات الملك فيصل ومستشفى الملك عبدالعزيز ومستشفى النساء والولادة بإشراف مدراء المستشفيات ترتبط جميعها بقائد عملية النقل مدير صحة الطائف الذي يشرف ميدانيا على عمل كافة الفرق.

الجدير بالذكر أن العملية تتواصل حتى بدأ التشغيل الفعلي يوم الأحد القادم والتي تشمل نقل المنومات بالمستشفى والأطفال في الحضانة وبقية أقسام المستشفى من خلال وضع خطة تضمن سلامة المرضى وسلاسة النقل وتبقي الحالات الخطيرة دون نقل حتى تحسن وضعها الصحي, كما يستقبل مبنى النساء والولادة المراجعات في مبناه الجديد وكذلك مراجعات العيادات الخارجية كما تم توجيه مراجعي ومراجعات أقسام النساء الولادة لحقوق وعلاقات المرضى بمجمع الملك فيصل الطبي أو التواصل على الواتس رقم ( 0557479059 ) .