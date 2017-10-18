واتس آب تتيح مشاركة الموقع المباشر مع الأصدقاء!

أعلن واتس آب عن إتاحة ميزة استعارها من الشركة الأم، فيسبوك، تتيح مشاركة الموقع في الوقت الحقيقي مع الأصدقاء.

وطُرحت ميزة “الموقع المباشر” لإصدارات أندرويد وIOS، وهي الميزة التي طرحها فيسبوك في تطبيق ماسنجر خلال شهر مايو الماضي، بعد تجربتها لعدة سنوات.

ويمكن لعشاق تطبيق واتس آب استخدام ميزة “الموقع المباشر”، عبر فتح رسالة دردشة محددة والنقر على زر “مشاركة الموقع المباشر”. ويمكنك ضبط الوقت لتحديد مدة مشاركتك للموقع، كما يمكن للجميع معرفة أين توجد على الخريطة في الوقت الحقيقي.

وتعمل الميزة أيضا إذا شارك العديد من الأشخاص الموقع في آن واحد، حيث ستظهر رموز الأشخاص على الخريطة نفسها.

ووعدت واتس آب المستخدمين بأن ميزة مشاركة الموقع ستكون مشفرة تماما، كما يمكنهم إيقافها.