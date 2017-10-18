 واتس آب تتيح مشاركة الموقع المباشر مع الأصدقاء! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

واتس آب تتيح مشاركة الموقع المباشر مع الأصدقاء! مقتل ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بولاية ماريلاند الأمريكية ضمن خطة صحة الطائف لتشغيل المستشفى نقل ٦٧ مولود لمبنى النساء والولادة الجديد بمجمع الملك فيصل “50” مستفيدة يتدربن في مركز طويق للتنمية الأسرية ضمن مشروع ضخم بكوادر استثنائية.. تأهيل أول فريق سعودي لتشغيل أنظمة “التايفون هيدرولك” جمعية نفع الخيرية تهيء (70) طالباً من مستفيديها في اختبار “قياس” تعرض موظفي “هيئة الحياة الفطرية” لإطلاق نار كثيف في محمية الوعول حرس الحدود ينفذ “5” فرضيات تُجسّد نظام المفهوم العملياتي البري والبحري النصر ينفي وجود أي حساب لممدوح بن عبدالرحمن في مواقع التواصل وصول المشاركين في تمرين ( مركز الحرب الجوي الصاروخي ٢٠١٧م ) بدولة الإمارات العربية المتحدة انطلاق تمرين مركز التفوق الجوي في جمهورية باكستان لعام ٢٠١٧ م أسرة آل ضبعان بأبها تنعى فقيدها الشيخ إبراهيم بن أحمد بن ضبعان رحمه الله

واتس آب تتيح مشاركة الموقع المباشر مع الأصدقاء!

واتس آب تتيح مشاركة الموقع المباشر مع الأصدقاء!
المناطق - وكالات

أعلن واتس آب عن إتاحة ميزة استعارها من الشركة الأم، فيسبوك، تتيح مشاركة الموقع في الوقت الحقيقي مع الأصدقاء.

وطُرحت ميزة “الموقع المباشر” لإصدارات أندرويد وIOS، وهي الميزة التي طرحها فيسبوك في تطبيق ماسنجر خلال شهر مايو الماضي، بعد تجربتها لعدة سنوات.

ويمكن لعشاق تطبيق واتس آب استخدام ميزة “الموقع المباشر”، عبر فتح رسالة دردشة محددة والنقر على زر “مشاركة الموقع المباشر”. ويمكنك ضبط الوقت لتحديد مدة مشاركتك للموقع، كما يمكن للجميع معرفة أين توجد على الخريطة في الوقت الحقيقي.

وتعمل الميزة أيضا إذا شارك العديد من الأشخاص الموقع في آن واحد، حيث ستظهر رموز الأشخاص على الخريطة نفسها.

ووعدت واتس آب المستخدمين بأن ميزة مشاركة الموقع ستكون مشفرة تماما، كما يمكنهم إيقافها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>