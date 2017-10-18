“هيئة الرياضة” تعين الأسترالي جيمس كيتشينغ مستشاراً قانونياً لشؤون الرياضة

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ قرر تعيين الأسترالي جيمس كيتشينغ مستشارا قانونيا لشؤون الرياضة، حيث سيتولى مراجعة وتحديث كافة الأنظمة واللوائح والعمل على تطويرها بما يتناسب ومستقبل الرياضة السعودية ورفع مستوى المنافسة بها في ظل ما يحمله من خبرات كبيرة وسجل عملي حافل بالنجاح والمشاركات في اللجان القضائية الرياضية قاريا ودوليا.

وسيبدأ الاسترالي -الذي يملك سجلا متميزا في الإشراف على غرف فض المنازعات الرياضية- مهامه في الهيئة العامة للرياضة اعتبارا من الشهر القادم.