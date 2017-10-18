الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو لأعمال الخليج

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو لأعمال الخليج بالخفجي الأستاذ خالد بن عبدالله البريك، والرئيس وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس عبدالله بن ناصر الهلال، وكبار مدراء الشركة.

واطلع سموه على جهود الشركة التي تبذلها في تطوير منطقة الامتياز في محافظة الخفجي، مشيداً سموه بالقفزات التي حققتها الشركة، وما تقوم به من جهود نوعية لدعم تطوير قطاع الطاقة في المملكة، مشيداً سموه باهتمام الشركة بتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية، منوهاً بالاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين “أيده الله” لتطوير الكوادر الوطنية في مختلف المجالات، مشيداً سموه بجهود الشركة في مجال المسؤولية الاجتماعية في محافظة الخفجي، داعياً لبذل مزيدٍ من الجهود لتنمية المجتمع المحيط بأعمال الشركة، ومشدداً يحفظه الله على ضرورة مضاعفة الجهود للحد من أي آثار بيئية للعمليات الصناعية التي تقوم بها الشركة، متمنياً سموه للشركة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو لأعمال الخليج خالد البريك باسمه وباسم منسوبي الشركة، شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على حرص سموه واهتمامه بالشركة ومنسوبيها، وما تفضل به سموه الكريم من توجيهات سديدةٍ وثناءٍ على المنجزات التي حققتها الشركة، ستكون بإذن الله حافزٌ له ولزملائه لبذل المزيد.