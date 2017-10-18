نائب أمير الشرقية يستقبل نائب وزير البيئة والمياه والزراعة

واطلع سموه خلال اللقاء على المشروعات التي تنفذها الوزارة في المنطقة الشرقية ضمن موازنة العام المالي الحالي، منوهاً سموه بما يحظى به قطاع البيئة من اهتمام من القيادة الرشيدة –أيدها الله- وحرصها على تعزيز الجوانب البيئة في المجتمع السعودي، حيث اطلع سموه على المشروعات التي صدرت موافقة المقام السامي على إدراجها ضمن المشروعات العاجلة في المنطقة الشرقية، والتي تشمل مشروعات المياه ومشروعات الصرف الصحي، داعياً يحفظه الله إلى بذل المزيد من الجهود لإنهاء هذه المشروعات وفق جداولها الزمنية المعتمدة، وتذليل العقبات أمام منفذي هذه المشروعات، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لإزالة ما يعترض هذه المشروعات، كما اطلع يحفظه الله على الجهود التي تبذلها الوزارة لزيادة المساحات الخضراء في المنطقة الشرقية والمملكة، حيث من المتوقع أن يتم زراعة أكثر من 2مليون شتلة في المنطقة الشرقية خلال الأعوام المقبلة ضمن خطط الوزارة لزيادة المساحات الخضراء، والحد من آثار التلوث البيئي، كما اطلع يحفظه الله على مشروعات مرافئ الصيادين التي تنفذها الوزارة في عددٍ من شواطئ المنطقة الشرقية، وما تم إنجازه من هذه المشروعات، والمشروعات التي سيتم طرحها لمنافسة التشغيل قريباً بمشيئة الله، مشدداً سموه على أهمية العمل وفق أحدث الممارسات في تشغيل المرافئ، ليعود ذلك بالنفع على الاقتصاد الوطني، ويسهم في دعم الصيادين، متمنياً سموه للوزارة ومنسوبيها التوفيق في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.

من جهته عبر معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي باسمه وباسم منسوبي الوزارة عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على حرص سموه على الاطلاع على مشروعات الوزارة، ومتابعة سموه الحثيثة لجهود الوزارة، مثمناً لسموه لفتته الكريمة ، مشيراً إلى توجيهات معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بضرورة العمل على تنفيذ المشروعات وفق أحدث المواصفات التصميمية، والعمل على تعزيز المشروعات البيئية.