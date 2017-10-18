مفوضية كردستان تعلن تعليق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

أعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق، عن تعليق إجراءاتها لعملية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الإقليم.

وقالت المفوضية في بيان لها: إن “مجلس المفوضين قرر، اليوم، تعليق كافة الإجراءات لعملية الانتخابات، التي من المقرر إجراؤها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني عام 2017، بسبب عدم تسلمها أسماء المرشحين في الموعد المحدد، وكذلك بسبب التطورات الأمنية الأخيرة”.

وأضاف البيان، أن “تعليق الإجراءات سيبقى لحين اتخاذ البرلمان الكردستاني قرارا بهذا الشأن”.

وكان من المقرر أن يعقد برلمان كردستان جلسته لإقرار تمديد الدورة البرلمانية الحالية، إلا أنها تأجلت إلى إشعار آخر بسبب خلافات بين الكتل على برنامج الجلسة.

وأعلن مسؤول كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني أبو بكر هلدني في مؤتمر صحفي، الانسحاب من جلسة البرلمان اعتراضا على البرنامج، الذي لم يتناول الأحداث الأخيرة في محافظة كركوك وتخصيصها لتأجيل الانتخابات.

من جهتها دعت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الأطراف السياسية في الإقليم إلى عقد اجتماع لتجاوز الأزمة، مطالبة بـ”عدم جعل البرلمان جزءا من الصراعات وتأزيم أوضاع الإقليم أكثر”.

وأعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان العراق في 14 آب/أغسطس الماضي، عن استعدادها رسميا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.