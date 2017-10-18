 العبادي يأمر كافة الجماعات المسلحة بالانسحاب من كركوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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العبادي يأمر كافة الجماعات المسلحة بالانسحاب من كركوك

العبادي يأمر كافة الجماعات المسلحة بالانسحاب من كركوك
المناطق - وكالات

أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، بانسحاب جميع الجماعات المسلحة في كركوك، من ضمنها ميليشيا  الحشد الشعبي، وبالإبقاء على الشرطة المحلية وجهاز مكافحة الإرهاب فقط.

وقال مكتب العبادي في بيان له إن رئيس الوزراء العراقي “يؤكد أن الأمن في #كركوك مستتب وتحت سيطرة الشرطة المحلية وبإسناد من جهاز مكافحة الإرهاب”، مشيراً إلى أن العبادي أمر بمنع تواجد أي جماعات مسلحة أخرى في المحافظة، في إشارة إلى الحشد الشعبي.

كما وجه #العبادي بملاحقة العناصر التي تنشر الكراهية والعنصرية.

وكانت ميليشيات الحشد الشعبي قد انتشرت على نطاق واسع في المدينة على مدى اليومين الماضيين، وهو ما أثار مخاوف  الأكراد.

أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، بانسحاب جميع الجماعات المسلحة في كركوك، من ضمنها ميليشيا  الحشد الشعبي، وبالإبقاء على الشرطة المحلية وجهاز مكافحة الإرهاب فقط.

وقال مكتب العبادي في بيان له إن رئيس الوزراء العراقي “يؤكد أن الأمن في  كركوك مستتب وتحت سيطرة الشرطة المحلية وبإسناد من جهاز مكافحة الإرهاب”، مشيراً إلى أن العبادي أمر بمنع تواجد أي جماعات مسلحة أخرى في المحافظة، في إشارة إلى الحشد الشعبي.

كما وجه  العبادي بملاحقة العناصر التي تنشر الكراهية والعنصرية.

وكانت ميليشيات الحشد الشعبي قد انتشرت على نطاق واسع في المدينة على مدى اليومين الماضيين، وهو ما أثار مخاوف  الأكراد.

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