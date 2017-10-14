 أملج تطلق رياضة المشي الجبلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أملج تطلق رياضة المشي الجبلي

أملج تطلق رياضة المشي الجبلي
المناطق- فايز السميري
 شارك محافظ املج زياد بن عبدالمحسن البازعي مساء اليوم رياضة المشي الجبلي الذي نظمته جمعية أبطال لرعاية الأيتام بالتعاون مع شركة الكهرباء الى أعلى قمة في املج  .
وانطلق المشاركون في هذه الفعالية من الأيتام وشباب المحافظة وكبار السن بإشراف المدرب مروان المرواني الى ان وصلوا الي أعلى قمة في مشهد مطل على املج والبحر قبل الغروب ورفعوا العلم السعودي وصور الملك سلمان وولي العهد الامير محمد بن سلمان وحملوا رسالة لإبطال الحد الجنوبي بحضور المحافظ وعميد الكلية الجامعية الدكتور علي القرني ورجل الأعمال اللواء المهندس عبدالعزيز بن محمود الجهني.
من جهته أوضح رئيس جمعية أبطال لرعاية الأيتام رائد النزاوي ان هذه الفعالية هي احدى صور التعريف بالمحافظة ودعوة لممارسة الرياضة بشكل عام وتعريف الشباب على هذا النوع من الرياضة ، حملوا من خلالها رسالة حب واعتزاز للمليك والوطن ولأبطالنا في الحد الجنوبي من أعلى قمة في املج.

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