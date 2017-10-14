مدرب النصر: “أحد” منظم وصعب.. وسعيد بعودة الثنائي

أكد الأرجنتيني غوستافو كوينتيروس، مدرب النصر، صعوبة لقاء فريقه مع مضيفه أحد يوم الخميس في المرحلة السابعة لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال كوينتيروس، في تصريحات قبل المواجهة: “مباراة أحد صعبة وقد شاهدت لهذا الفريق عدة مباريات أرى من خلالها إنه يتطور من مباراة لأخرى”.

ووصف المدرب الأرجنتيني فريق أحد بـ”المنظم” الذي يعلم ما يريد أن يفعله جيداً، وأفاد بأنه يجيد الطريقة التي يلعب بها التي تعتمد على التراجع في الخلف والانطلاق بهجمات مرتدة بشكل سريع، ويملك لاعبين يؤدون ذلك بصورة جيدة.

وأضاف مدرب النصر: “إنني سعيد بالأداء الذي قدمه الفريق أمام التعاون قياساً بالحصص التدريبية التي قضيتها مع الفريق، حيث كانت أربع حصص منها يومين كنت أراقب فيها اللاعبين والتعرف عليهم وأدرس مستوياتهم”.

واستمر: “النصر فريق كبير ويمتلك مواهب مميزة، وأنا وجهازي المعاون بدأنا في بناء علاقة جيدة مع اللاعبين”، وأردف: ” فنياً نحتاج لبعض الوقت حتى يصل الفريق لما يستطيع أن يقدمه وما نريده منه نحن كجهاز فني”.

وأعرب كوينتيروس عن سعادته بتواجده في المملكة العربية السعودية وتدريب فريق النصر، بالإضافة إلى سعادته بعودة الثنائي محمد السهلاوي ويحيى الشهري إلى التدريبات.

وأشاد المدرب بشخصية الثنائي قائلاً: “إنهما يملكان شخصية جيدة على الصعيد الشخصي، وعلى الصعيد الفني، وعودتهما إيجابية للفريق”.

واختتم كوينتيروس تصريحاته، مشدداً على أن المباراة لن تكن سهلة على الإطلاق.

ويحتل النصر، الذي تغلب 2 – 1 على ضيفه التعاون في المرحلة الماضية بالمسابقة يوم الأحد، المركز الخامس في ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة.