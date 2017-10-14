أمير حائل يُعارض إحصائية ٢٠٠ الف مستفيددمن الإبل.. ويؤكد العدد أكبر

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، خلال افتتاحه للملتقى العلمي الأول للجمعية السعودية لدراسات الإبل، والتي أقيمت تحت عنوان “الإبل: عبر العصور” في رحاب جامعة حائل، اليوم الأربعاء 28 محرم 1439هـ، أن الرقم المنشور حسب الاحصائيات بأن ملاك الإبل والمستفيدين من الإبل بشكل غير مباشر يبلغ 200 ألف شخص غير دقيق، وأن سموه يتحفظ على هذا الرقم، مبينًا بأن الرقم أكبر من ذلك بكثير، مستدلًا بأن ملاك الإبل والمستفيدين في مجالات الصناعات المتعلقة بالإبل والزراعة وغيرها أكبر من هذا الرقم بكثير، واتفق الحضور مع سموه بهذا الرأي.

من جهته،قال رئيس الجمعية السعودية لدراسات الإبل الدكتور محمد بن سلطان العتيبي،حان الوقت لفتح باب البحث العلمي على مصرعيه للمتخصصين والباحثين، والعمل على اقتصاديات الإبل وموروثها الثقافي والعلمي،مشيراً إلى أن الإبل لعبت دورا مهما في الجزيرة العربية منذ آلاف السنين، وأصبحت اليوم لها أهمية لا تقل عن ما مضى.

الجدير ذكره ،ان الدكتور العتيبي قدَّم الرئاسة الفخرية للجمعية السعودية لدراسات الإبل لأمير حائل، فيما كرَّم سموه المشاركين في الملتقى.