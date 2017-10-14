 شذا الطويرقي الرابع عربيا في تحدي القراءة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شذا الطويرقي الرابع عربيا في تحدي القراءة

شذا الطويرقي الرابع عربيا في تحدي القراءة
المناطق - عادل الزهراني
حققت الطالبة شذا باشا الطويرقي من الابتدائية السابعة بالطائف بطلة تحدي القراءة على مستوى المملكة ” بنات ” المركز الرابع على القطر العربي من بين 16 دولة عربية مشاركة في المسابقة وذلك في ختام مسابقة تحدي القراءة الذي أقيم بدار الاوبرا بدبي ، وقد مثلت الطويرقي السعودية لتحظى بمركز متقدم من بين 16 دولة عربية مشاركة في المسابقة  .
وقد أعلن خلال الحفل الفائزين بالخمس المراكز الأولى بطل التحدي على مستوى الوطن العربي من دولة فلسطين ، كما حققت مصر المركز الثاني ، وجاءت الإمارات المركز الثالث ، فيما حققت السعودية المركز الرابع ، وجاءت الجزائر في المركز الخامس .
وقد كرم راعي الحفل وصاحب فكرة المشروع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى ، كما كرم الفائزين العشر الأوائل ” بنين / بنات ” من كل دولة .
وأشاد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي بهذا الانجاز الذي حققته الطالبة وتمثيلها للمملكة خير تمثيل ، مبدياً اعتزازه وفخره بهذا الانجاز
الذي يضاف الى الانجازات السابقة ، ومقدماً التهنئة للطالبة وأسرتها ومدرستها ، كما قدم النفيعي شكره وتقديره لادارة الاشراف التربوي “بنات” على دعمها ومتابعتها المستمرة للطالبة ومثمنا كذلك الدور التربوي الفاعل لولي امر الطالبة على تهيئته كافة الظروف المناسبة للطالبة لتمكينها من تحقيق افضل المراكز وتمثيل الوطن خير تمثيل ليظل اسم المملكة حاضراً في كافة المحافل الدولية.

يذكر ان  الوفد السعودي ضم منسقة المشروع من إدارة تعليم الطائف الأستاذة هاجر الحارثي ، ومنسق المشروع من المنطقة الشرقية الأستاذ أحمد حكيم ، فيما حضر فعاليات التكريم الوفد الوزاري برئاسة  الدكتورة هيا العواد وكيل الوزارة لتعليم البنات ، ومنسقة المشروع في الوزارة للعام الماضي الأستاذة نوال الجارالله ، ومنسقة المشروع للعام الحالي الأستاذة نورة البكران .

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