 بحضور المحافظ و‏وكيل وزارة الزراعة.. انطلاق فعالية يوم الأغذية العالمي بالخرج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 28 محرّم 1439 هجريا, الموافق 18 أكتوبر 2017 ميلاديا

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بحضور المحافظ و‏وكيل وزارة الزراعة.. انطلاق فعالية يوم الأغذية العالمي بالخرج

بحضور المحافظ و‏وكيل وزارة الزراعة.. انطلاق فعالية يوم الأغذية العالمي بالخرج
المناطق -أشرف العصيمي
أقامت مديرية الزراعة بمحافظة الخرج  فعالية  خاصة بيوم الأغذية العالمي في  مقر عريش الملك عبدالعزيز بمركز السليمية بحضور محافظ  محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي وو كيل وزارة البيئة والمياه والزراعة

 المهندس أحمد بن صالح ومدراء الدوائر الحكوميه ورجال الأعمال بالخرج.

و تنوعت  فقرات  الفعالية بافتتاح  المعرض المصاحب و حفل خطابي بهذه المناسبة وتكريم الجهات المشاركه .
ولقد كان  لهذه الفعاليه النجاح وقدم مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الخرج  الدكتور علي المنصور وزملائه جهود مميزة.
كما كان لمعهد الألبان والأغذية ووكالة وضوح الرؤية للدعاية والإعلان دور كبير بالمساهمه بالنجاح من خلال مشاركتهم وتواجدهم بالفعالية.
هذا وتستمر فعاليات اليوم العالمي للغذاء بمحافظة الخرج من الأربعاء حتى يوم الخميس من ساعة 4 عصرا حتى 9 مساء بمجمع الحديثي مول .

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