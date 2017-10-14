و تنوعت فقرات الفعالية بافتتاح المعرض المصاحب و حفل خطابي بهذه المناسبة وتكريم الجهات المشاركه .

ولقد كان لهذه الفعاليه النجاح وقدم مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الخرج الدكتور علي المنصور وزملائه جهود مميزة.

كما كان لمعهد الألبان والأغذية ووكالة وضوح الرؤية للدعاية والإعلان دور كبير بالمساهمه بالنجاح من خلال مشاركتهم وتواجدهم بالفعالية.