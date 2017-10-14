الصين تعفي اليمن من ديون بأكثر من 700 مليون يوان

سلم السفير الصيني في اليمن تيان تشي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، مذكرة موافقة نهائية للحكومة الصينية بإعفاء اليمن من ديون بأكثر من 700 مليون يوان.

واتفق وزيرا خارجية البلدين أثناء لقائهما في الدوحة العام الماضي، على تحديد موعد لتوقيع اتفاق لإعفاء اليمن من الديون رسميا.

وسلم السفير الصيني، المخلافي أيضا مذكرة تتضمن تقديم الجانب الصيني مساعدة أولى لليمن تتضمن ١٢٠ جهاز لتوليد الطاقة الشمسية الصغيرة و 10 أجهزة لتوليد الطاقة الشمسية الكبيرة بمبلغ (500000) يوان.

وأشاد وزير الخارجية اليمني بمواقف الصين الداعمة للشرعية اليمنية المتمثلة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مشيراً إلى أن “وحود آثار ملموسة لتطبيق جميع الاتفاقات الخاصة بدعم اليمن في مجال الصحة والإغاثة والتعليم”.

من جانبه أبلغ السفير الصيني، الوزير اليمني أن بلاده بصدد إرسال دفعة ثانية مِن المساعدات الإغاثية، ستصل إلى عدن قريبا بعد وصول الدفعة الأولى.

1 دولار أمريكي = 6.6249 يوان صيني