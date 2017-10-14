 “حقوق الإنسان” تدين إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال عبدالله آل ثاني وسلطان بن سحيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“حقوق الإنسان” تدين إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال عبدالله آل ثاني وسلطان بن سحيم

“حقوق الإنسان” تدين إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال عبدالله آل ثاني وسلطان بن سحيم
المناطق - واس

أدانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة إقدام السلطات القطرية على تجميد أموال كل من الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني والشيخ سلطان بن سحيم وانتهاك حرمة أملاكهما الخاصة.

وأشارت إلى أنه ينبغي احترام حق الملكية لهؤلاء الأشخاص الذين لهم رأي مخالف لسياسة الحكومة القطرية، كما أكدت على أهمية ضمان حقوق من يعمل لديهما وعدم تعريضهم للأذى، وضمان تواصلهم مع ذويهم.

وأضافت الجمعية أن اتخاذ إجراءات عقابية تتضمن انتهاكات لحقوق الإنسان ضد أشخاص أو ضد من يعمل لديهم بسبب مواقفهم السياسية من الأزمة القطرية أمر يخالف المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

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