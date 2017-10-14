 دراسة: تناول البيض من أسرع الطرق لفقدان الوزن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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دراسة: تناول البيض من أسرع الطرق لفقدان الوزن

دراسة: تناول البيض من أسرع الطرق لفقدان الوزن
المناطق - وكالات

أكدت دراسة أمريكية حديثة، أن تناول البيض على الإفطار من أسرع الطرق لفقدان الوزن بالنسبة لمن يتطلعون لخسارة كمية قليلة من وزنهم.

وكشفت الدراسة التي نشرت في المكتبة الوطنية الطبية الأميركية لمعاهد الصحة، أن الإفطار بالبيض يساعد على فقدان الوزن بنسبة تصل إلى 65% خلال 8 أسابيع.

وبينت الدراسة أنه بعد 8 أسابيع على مجموعة من المتطوعين الذين تناولوا البيض على الإفطار ظهر لديهم انخفاض مؤشر كتلة الجسم بنسبة 61%، وهذا يعني أنهم حصلوا على وجبة فطور تحتوي على بيضتين يبلغ سعرهما الحراري 340 سعرة أو وجبة إفطار تحتوي على كعك يتماثل مع البيض في كثافة الطاقة وإجمالي الطاقة لمدة 5 أيام في الأسبوع.

وقال الباحثون الذين أجروا الدراسة، إن الإفطار بالبيض يعزز فقدان الوزن عند دمجه مع نظام غذائي يضعف الطاقة، مشيرين إلى أن أن ذلك لا يعني أنه يمكن أكل البيض على الإفطار ثم تناول ما نشاء بقية اليوم والاستمرار في فقدان الوزن.

وأوضحوا ان إدراج البيض في نظام مراقبة الوزن قد يكون بمثابة مكمل غذائي يعزز فقدان الوزن.

وذكر الباحثون أن هناك فوائد صحية لكبار السن إذا حرصوا على تناول البيض لأنه غني بالبروتين، ويعمل على الوقاية من السكتة الدماغية وزيادة قوة العضلات.

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