نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس الهيئة العليا والمشرف العام على جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة بالأمر الملكي الكريم من خادم الحرمين الشريفين “يحفظه الله” بإنشاء مجمع باسم : مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف، يكون مقره المدينة المنورة .

وقال سموه “لقد اعتنى قادة هذه الدولة -أيدها الله- بكتاب الله العظيم وسنة رسوله الكريم، فأساس قيام هذه الدولة على هذين الأمرين العظيمين” وأضاف سموه ” لقد اهتم الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- بنشر العقيدة الصحيحة الصافية من كل شائب، وعمل على إرساء قواعد هذه الدولة على نشر القرآن الكريم، وصحيح السنة النبوية المطهرة، وتابع أبناءه البررة من بعده هذا الاهتمام، فكما شهدنا ولمسنا الأثر العظيم لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، فإننا بإذن الله سنلمس أثر مجمع خادم الحرمين الشريفين للحديث النبوي الشريف”.

وأضاف سموه “إن الدور الأكبر في تفعيل دور هذا المجمع يقع على عاتق الباحثين وطلبة العلم المهتمين بالسنة النبوية وعلومها، فقد تهيأت لهم فرصة عظيمة لخدمة الأحاديث النبوية الشريفة، وإننا في هذا العصر أحوج ما نكون إلى استنباط العبر والدروس من صحيح السنة النبوية، وفق فهم سلف الأمة الصالح، والدور يقع أيضاً علينا كمسلمين أن نتخلق بأخلاق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل على نشر سنته عملاً وقولاً، أداءً للواجب العظيم المناط بنا”

مختتماً سموه تصريحه “أسأل الله أن يجزي سيدي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على كل ما يبذله في سبيل خدمة دينه ووطنه وأمته، وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في موازين أعماله، وأن يوفقه وسمو ولي عهده لكل خير”.