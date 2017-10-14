دوري أبطال أوروبا.. برشلونة على أعتاب دور الـ16

اقترب برشلونة الإسباني من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 3-1، الأربعاء في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل اليوناني ديميتريس نيكولاو (18 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني ليونيل ميسي (61) والفرنسي لوكاس ديني (64) أهداف برشلونة، ونيكولاو (90) هدف أولمبياكوس.

وهي المباراة الأولى لبرشلونة أمام جماهيره منذ استفتاء استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا.

وهو الفوز الثالث على التوالي لبرشلونة، فعزز موقعه في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة، محققا 9 نقاط من 3 مباريات، بفارق 3 نقاط أمام يوفنتوس الإيطالي الذي تغلب على سبورتنغ لشبونة البرتغالي 2-1 في تورينو.

وسجل البوسني ميراليم بيانيتش (29) والكرواتي ماريو ماندزوكيتش (84) هدفي يوفنتوس، والبرازيلي أليكس ساندرو (12 خطأ في مرمى فريقه) هدف سبورتنغ لشبونة.

ونجح يوفنتوس بطل إيطاليا ووصيف المسابقة القارية، في محو خسارته أمام ضيفه لاتسيو 1-2 السبت في الدوري المحلي، وحقق فوزه الثاني على التوالي في المسابقة القارية بعد الأول على أولمبياكوس.