ترامب يتلقى “ضربة” بشأن منع رعايا 7 دول من دخول أمريكا

علق قاض فيدرالي في هاواي، الثلاثاء، العمل بآخر صيغة للمرسوم المناهض للهجرة، الذي أصدره الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وذلك قبيل ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ.

ويطبق قرار القاضي، ديريك واتسون، على المستوى الوطني، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة سريعا بتقديم استئناف ضد هذا الحكم، إذ يتضمن مرسوم ترامب بمنع رعايا 7 دول من دخول الأراضي الأميركية.

وجاء في القرار، الذي أصدره القاضي واتسون، أن النسخة الثالثة من المرسوم “تعاني من الشوائب نفسها التي تضمنها المرسوم السابق”، مشيرا إلى أن النص لم يتمكن من أن يبيّن كيف أن السماح لأكثر من 150 مليونا من رعايا دول يشملها الحظر بالدخول يمكن أن “يلحق الضرر بمصالح الولايات المتحدة”.

ويعيد هذا التعليق الحديث من جديد بشأن المعركة القضائية حول قرار ترامب بتشديد الرقابة على الحدود الأميركية استنادا إلى أسباب تتعلق بالأمن القومي.