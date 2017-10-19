 الشيخ المغامسي: آية “لهو الحديث” لا علاقة لها بالمعازف.. وحرمتها مسألة خلافية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الشيخ المغامسي: آية “لهو الحديث” لا علاقة لها بالمعازف.. وحرمتها مسألة خلافية

الشيخ المغامسي: آية “لهو الحديث” لا علاقة لها بالمعازف.. وحرمتها مسألة خلافية
المناطق - الرياض

أكد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، عدم حرمة سماع المعازف. موضحا أن ذلك يعتبر مسألة خلافية.

ووفقا لصحيفة “عكاظ” قال المغامسي، خلال ندوة أمس في نادي الحدود الشمالية الأدبي، إن سماع المعازف كضرب الدف ليس فيه إثم. وشدد على أن قول الله تعالى “من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله” لا علاقة له بالمعازف.

وأشار المغامسي أن قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة جاء بعد دراسة وتمحيص مع هيئة كبار العلماء. وبيّن أنه ليس إلزاميا على الجميع، وإنما اختياري لكل فرد في المجتمع.

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