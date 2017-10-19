 شاهد.. “تنظيم الحمدين” يعتقل عاملين مغاربة في قصر الشيخ سلطان بن سحيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شاهد.. “تنظيم الحمدين” يعتقل عاملين مغاربة في قصر الشيخ سلطان بن سحيم

شاهد.. “تنظيم الحمدين” يعتقل عاملين مغاربة في قصر الشيخ سلطان بن سحيم
المناطق - وكالات

أكد عدد من أسر العمال المغاربة في قصر الشيخ سلطان بن سحيم في قطر، فقدان الاتصال بهم، بعد اقتحام جهاز أمن الدولة القطري، للقصر واعتقال العاملين فيه.

وقال الحسن الفارسي، والد يونس الفارسي، العامل المغربي في القصر إن الاتصال بابنه انقطع منذ نحو أسبوعين، مشيرا إلى أنه قد وردته معلومات عن اعتقال ابنه.

من جهتها، عبرت زهرة الواربي، والدة مصطفى الصدقاوي، وهو عامل مغربي آخر بقطر عن قلقها من الأخبار التي تردها عن ابنها المختفي منذ أيام.

وأضافت وفقا لقناة “سكاي نيوز عربية”، أن الأسرة تعيش كوابيس يومية، بسبب غياب ابنها وعدم قدرتها على التواصل معه منذ فترة.

 

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