الإطاحة بمقيم عربي سرق ساعات تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال من منزل مواطن

أعلنت شرطة جدة القبض على مقيم عربي سرق ساعات تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال من منزل مواطن، وإحالته للنيابة العامة.

وأوضح الناطق باسم شرطة منطقة المكرمة أنه بتاريخ 1439/1/7هـ أبلغ مركز السلامة بشرطة محافظة جدة مواطن عن تعرض منزله لسرقة ساعات ومجوهرات من داخله تتجاوز قيمتها (100 ألف ريال)، وعكف رجال التحريات والبحث الجنائي على الرصد والمتابعة وتحليل المعلومات.

وتبين أن مقيما عربيا سبق له العمل لدى تلك الاسرة كسائق خاص اخضع للرقابة التي عززت الشبهة نحوه، وأكدت التحريات تصريفه المسروقات ببيعها على احد المحلات بالمحافظة وتم توقيفه وضبطه.