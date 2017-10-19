 وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي

وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي
المناطق - الرياض

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف مختبر الدم.

– مشرف مختبر الكيمياء السريرية.

– استشاري علم الأمراض التشريحية.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أكتوبر 2017م، والتقديم مستمر حتى 23 أكتوبر الجاري.

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