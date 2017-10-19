جامعة القصيم تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات

أعلنت جامعة القصيم (عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس) عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) في مختلف التخصصات بكليات الجامعة بمسمى (معيد) وترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً عن طريق تعبئة الطلب وإرفاق الوثائق المطلوبة أعلاه على الرابط وعلى المتقدمين متابعة موقع الجامعة الإلكتروني لمعرفة موعد الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية وإحضار أصول الوثائق المرفقة عند المقابلة الشخصية لتدقيقها ومطابقتها، ويحق للمتقدم التقديم على أكثر من مقر على أن تكون مرتبة حسب الرغبة.

تفاصيل أكثر