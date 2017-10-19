 جامعة القصيم تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعة القصيم تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات إيران تؤوي 160 مطلوبا إرهابيا من البحرين فاينانشيال تايمز: قطر سحبت 20 مليار دولار من صندوقها السيادي لمواجهة عجزها وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي رئيس “بي إن سبورت” في مأزق.. بعد تحقيقات سويسرا .. مصر تحيله للمحكمة الجنائية شاهد.. “تنظيم الحمدين” يعتقل عاملين مغاربة في قصر الشيخ سلطان بن سحيم الإطاحة بمقيم عربي سرق ساعات تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال من منزل مواطن الشيخ المغامسي: آية “لهو الحديث” لا علاقة لها بالمعازف.. وحرمتها مسألة خلافية ترامب يتلقى “ضربة” بشأن منع رعايا 7 دول من دخول أمريكا بعد اشتعال فتيل الخلافات.. “المخلوع” يهدد بإنهاء تحالفه مع “الحوثي” دوري أبطال أوروبا.. برشلونة على أعتاب دور الـ16 دراسة: تناول البيض من أسرع الطرق لفقدان الوزن

جامعة القصيم تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات

جامعة القصيم تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات
المناطق - الرياض

أعلنت جامعة القصيم (عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس) عن توفر وظائف شاغرة (للرجال والنساء) في مختلف التخصصات بكليات الجامعة بمسمى (معيد) وترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علمياً وعملياً.

وأوضحت أن التقديم متاح حالياً عن طريق تعبئة الطلب وإرفاق الوثائق المطلوبة أعلاه على الرابط وعلى المتقدمين متابعة موقع الجامعة الإلكتروني لمعرفة موعد الامتحان التحريري والمقابلة الشخصية وإحضار أصول الوثائق المرفقة عند المقابلة الشخصية لتدقيقها ومطابقتها، ويحق للمتقدم التقديم على أكثر من مقر على أن تكون مرتبة حسب الرغبة.

تفاصيل أكثر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>