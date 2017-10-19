 إيران تؤوي 160 مطلوبا إرهابيا من البحرين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إيران تؤوي 160 مطلوبا إرهابيا من البحرين فاينانشيال تايمز: قطر سحبت 20 مليار دولار من صندوقها السيادي لمواجهة عجزها وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي رئيس “بي إن سبورت” في مأزق.. بعد تحقيقات سويسرا .. مصر تحيله للمحكمة الجنائية شاهد.. “تنظيم الحمدين” يعتقل عاملين مغاربة في قصر الشيخ سلطان بن سحيم الإطاحة بمقيم عربي سرق ساعات تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال من منزل مواطن الشيخ المغامسي: آية “لهو الحديث” لا علاقة لها بالمعازف.. وحرمتها مسألة خلافية ترامب يتلقى “ضربة” بشأن منع رعايا 7 دول من دخول أمريكا بعد اشتعال فتيل الخلافات.. “المخلوع” يهدد بإنهاء تحالفه مع “الحوثي” دوري أبطال أوروبا.. برشلونة على أعتاب دور الـ16 دراسة: تناول البيض من أسرع الطرق لفقدان الوزن ا​لأمير سعود بن نايف: أمر خادم الحرمين الشريفين هو امتداد لاهتمام قادة هذه البلاد بالسنة النبوية المطهرة

إيران تؤوي 160 مطلوبا إرهابيا من البحرين

إيران تؤوي 160 مطلوبا إرهابيا من البحرين
المناطق - الرياض

مطلوبون للسلطات البحرينية سبق أن أُسقطت جنسيتهم، وصدرت ضدهم أحكام بقضايا إرهابية.. تحتضنهم إيران، عددهم يبلغ 160 مطلوباً.. ارتكبوا جرائم أسفرت عن مقتل 25 رجل أمن وإصابة أكثر من 3 آلاف رجل أمن بإصابات بليغة.

وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أكد وجود علاقة مباشرة للحرس الثوري الإيراني بما وقع من أعمال إرهابية على أراضي البحرين.

الأدلة والمعلومات الاستخباراتية واعترافات مطلوبين ألقي القبض عليهم، كما يقول، كشفت عن ضلوع الحرس الثوري في
تدريب عناصر تتراوح أعمارهم بين العشرين والأربعين عاماً في معسكراته على صناعة العبوات المتفجرة، واستخدام الأسلحة الأوتوماتيكية والقنابل اليدوية وإدخالها إلى البحرين مع توفير الدعم اللوجستي والتمويل لهم، فضلاً عن تجنيده مجموعات متطرفة تستهدف أمن البحرين والسعودية.

وقد تجاوز حجم المضبوطات من المواد المتفجرة إيرانية الصنع، الـ24 كيلوغراماً.

تدخلات إيرانية في الأمن الداخلي للبحرين والمنطقة، وصفتها السلطات البحرينية بالسافرة. وزير الداخلية البحريني قال في تصريحاته إن إيران تستغل بذلك خلايا ومنظمات طائفية متطرفة، وتدعمها إعلامياً وتدريبياً لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>