إيران تؤوي 160 مطلوبا إرهابيا من البحرين

مطلوبون للسلطات البحرينية سبق أن أُسقطت جنسيتهم، وصدرت ضدهم أحكام بقضايا إرهابية.. تحتضنهم إيران، عددهم يبلغ 160 مطلوباً.. ارتكبوا جرائم أسفرت عن مقتل 25 رجل أمن وإصابة أكثر من 3 آلاف رجل أمن بإصابات بليغة.

وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط”، أكد وجود علاقة مباشرة للحرس الثوري الإيراني بما وقع من أعمال إرهابية على أراضي البحرين.

الأدلة والمعلومات الاستخباراتية واعترافات مطلوبين ألقي القبض عليهم، كما يقول، كشفت عن ضلوع الحرس الثوري في

تدريب عناصر تتراوح أعمارهم بين العشرين والأربعين عاماً في معسكراته على صناعة العبوات المتفجرة، واستخدام الأسلحة الأوتوماتيكية والقنابل اليدوية وإدخالها إلى البحرين مع توفير الدعم اللوجستي والتمويل لهم، فضلاً عن تجنيده مجموعات متطرفة تستهدف أمن البحرين والسعودية.

وقد تجاوز حجم المضبوطات من المواد المتفجرة إيرانية الصنع، الـ24 كيلوغراماً.

تدخلات إيرانية في الأمن الداخلي للبحرين والمنطقة، وصفتها السلطات البحرينية بالسافرة. وزير الداخلية البحريني قال في تصريحاته إن إيران تستغل بذلك خلايا ومنظمات طائفية متطرفة، وتدعمها إعلامياً وتدريبياً لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.