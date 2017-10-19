 إقليم كيبيك الكندي يقرر حظر النقاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مصر تحقق في قضية فساد كبيرة بـ”مليار دولار” شاهد.. حوار عفوي بين تركي آل الشيخ وعمرو أديب : أشجع الأهلي المصري “حقنة خاطئة” تقتل طفلة في مستشفى خاص بصامطة.. وصحة جازان تغلق المستشفى الحوثي يرد على تهديد صالح بإنهاء الشراكة: لا يشرفنا غوتيريش: نحو 70 فردا من قوات حفظ السلام الأممية قتلوا في 2017 نواب أمريكيون يطالبون بعقوبات على قادة جيش ميانمار إقليم كيبيك الكندي يقرر حظر النقاب جامعة القصيم تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات إيران تؤوي 160 مطلوبا إرهابيا من البحرين فاينانشيال تايمز: قطر سحبت 20 مليار دولار من صندوقها السيادي لمواجهة عجزها وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي رئيس “بي إن سبورت” في مأزق.. بعد تحقيقات سويسرا .. مصر تحيله للمحكمة الجنائية

إقليم كيبيك الكندي يقرر حظر النقاب

إقليم كيبيك الكندي يقرر حظر النقاب
رويترز

قرر إقليم كيبيك الكندي حظر غطاء الوجه عند تلقي أو تقديم الخدمات الحكومية وذلك بموجب قانون صدر أمس الأربعاء وانتقدته جماعات معنية بالحقوق بوصفه يهدف إلى تهميش المسلمات في الإقليم الذي ينطق أغلب سكانه بالفرنسية.
ولا يحدد القانون الذي يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو تموز 2018 شكل غطاء الوجه المحظور لكن الجدل يتركز إلى حد بعيد على النقاب الذي ترتديه بعض المسلمات.
وسيشمل القانون موظفي القطاع العام مثل المدرسين وضباط الشرطة والعاملين في المستشفيات ودور رياض الأطفال.
وعلى غرار فرنسا، التي أقرت حظر النقاب والصلبان وغيرها من الرموز الدينية في المدارس عام 2004، كافح إقليم كيبيك للمواءمة بين هويته العلمانية والعدد المتزايد للمسلمين ومعظمهم مهاجرون من شمال أفريقيا.
وقال فيليب كويار رئيس وزراء كيبيك للصحفيين في الجمعية الوطنية للإقليم “لأسباب لها علاقة بالتواصل وتحديد الهوية والأمن يجب أن يتم تلقي وتقديم الخدمات العامة بوجه مكشوف.”نعيش في مجتمع حر وديمقراطي. عندما تتحدث إلي يجب أن أرى وجهك وينبغي أن ترى وجهي”. وقال المجلس الوطني للمسلمين الكنديين إنه يشعر بقلق بالغ بعد إقرار القانون ويبحث خياراته القانونية.
وقال إحسان جاردي المدير التنفيذي للمجلس “إن هذا القانون انتهاك غير مبرر للحريات الدينية”. وردا على سؤال في البرلمان الاتحادي عما إذا كان سيطعن ضد القانون قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إنه سيستمر في ضمان تمتع كل الكنديين بالحماية بموجب ميثاق الحريات والحقوق في البلاد “مع احترام الخيارات التي يمكن أن تتخذها المجالس التشريعية المختلفة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>