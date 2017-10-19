 نواب أمريكيون يطالبون بعقوبات على قادة جيش ميانمار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

نواب أمريكيون يطالبون بعقوبات على قادة جيش ميانمار إقليم كيبيك الكندي يقرر حظر النقاب جامعة القصيم تعلن عن وظائف في مختلف التخصصات إيران تؤوي 160 مطلوبا إرهابيا من البحرين فاينانشيال تايمز: قطر سحبت 20 مليار دولار من صندوقها السيادي لمواجهة عجزها وظائف شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي رئيس “بي إن سبورت” في مأزق.. بعد تحقيقات سويسرا .. مصر تحيله للمحكمة الجنائية شاهد.. “تنظيم الحمدين” يعتقل عاملين مغاربة في قصر الشيخ سلطان بن سحيم الإطاحة بمقيم عربي سرق ساعات تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال من منزل مواطن الشيخ المغامسي: آية “لهو الحديث” لا علاقة لها بالمعازف.. وحرمتها مسألة خلافية ترامب يتلقى “ضربة” بشأن منع رعايا 7 دول من دخول أمريكا بعد اشتعال فتيل الخلافات.. “المخلوع” يهدد بإنهاء تحالفه مع “الحوثي”

نواب أمريكيون يطالبون بعقوبات على قادة جيش ميانمار

نواب أمريكيون يطالبون بعقوبات على قادة جيش ميانمار
المناطق - وكالات

حث أكثر من 40 نائبا أمريكيا إدارة الرئيس دونالد ترامب على إعادة فرض حظر سفر على قادة جيش ميانمار وتجهيز عقوبات محددة على المسؤولين عن حملة ضد أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد.
ودعا، أمس الأربعاء، أعضاء مجلس النواب وهم من الجمهوريين والديمقراطيين، إثر خطاب لوزير الخارجية ريكس تيلرسون، إلى “خطوات ذات معنى” ضد جيش ميانمار، وآخرين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، في إطار هجوم أدى لفرار ما يربو على 500 ألف من مسلمي الروهينغا، إلى خارج ميانمار.

وجاء في الخطاب أن: “سلطات بورما تبدو في حالة إنكار لما حدث. ندعوكم لفعل كل ما هو ممكن لتوفير الحماية والأمن للمحاصرين داخل بورما، أو الراغبين في العودة، وكذلك معارضة الإعادات القسرية من الدول المجاورة”.

تجدر الإشارة إلى أن تيلرسون كان قد أعرب عن “القلق الشديد” للولايات المتحدة مما يحدث لأقلية الروهينغا في ميانمار، محملا قادة جيش ميانمار كامل المسؤولية.

وفر مسلمو الروهينغا من ميانمار بأعداد كبيرة، منذ أواخر أغسطس الماضي، إثر هجمات من متمردين ينتمون للروهينغا على الجيش، ورد فعل عسكرية عنيف تجاههم، حيث اتهم الفارون قوات الأمن بارتكاب أعمال حرق وقتل واغتصاب.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>