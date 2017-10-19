غوتيريش: نحو 70 فردا من قوات حفظ السلام الأممية قتلوا في 2017

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن 67 مجندا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتلوا منذ بداية العام الجاري ، مشيدا بالتضحيات التي تقدمها القوات الأممية.

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين، أنه سيقوم الأسبوع القادم بزيارة رسمية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى التي سقط فيها هذا العام 12 مجندا أمميا، لإحياء فعالية “يوم الأمم المتحدة” هناك مع “لأصحاب القبعات الزرق”، وذلك لإلقاء الضوء، على مساهمتهم في دعم الأمن والسلم في هذه الجمهورية الإفريقية وفي دول أخرى تعيش النزاعات.

هذا وكان الصراع الأخير في إفريقيا الوسطى، تسبب في مقتل الآلاف وفرار خمس سكان البلاد، وحدث ذلك بعد أن قامت جماعة “سيليكا” المتمردة ذات الغالبية المسلمة، بالإطاحة بالرئيس فرانسوا بوزيزي عام 2013، ما أثار رد فعل عنيف من مسلحي منظمة “أنتي بالاكا” المسيحية.

وكان العنف تصاعد في هذا البلد الإفريقي المنكوب، منذ أن أنهت فرنسا مهمتها لحفظ السلام هناك العام الماضي.