 “حقنة خاطئة” تقتل طفلة في مستشفى خاص بصامطة.. وصحة جازان تغلق المستشفى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“حقنة خاطئة” تقتل طفلة في مستشفى خاص بصامطة.. وصحة جازان تغلق المستشفى

“حقنة خاطئة” تقتل طفلة في مستشفى خاص بصامطة.. وصحة جازان تغلق المستشفى
المناطق - جازان

توفيت طفلة من منطقة جازان إثر إعطائها حقنة خاطئة خلال مراجعتها أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة صامطة، فيما أغلقت الشؤون الصحية بالمنطقة المجمع الطبي وفتحت تحقيقاً في الواقعة.

وذكرت مصادر أن إحدى طبيبات المستوصف قامت بصرف حقنة للطفلة بعد دخولها المستشفى رغم معاناتها من الأنيميا، لافتةً إلى أن الحقنة تسبب في دخولها بغيبوبة وتوفيت بعدها.

وأوضحت أن التحقيقات التي قامت بها صحة جازان في الواقعة أسفر عنها إغلاق المجمع الطبي، وتغريمه مبلغ 50 ألف ريال، إلى جانب إحالة محضر الشكوى وكامل أوراق القضية إلى إدارة المتابعة والتفتيش بالمديرية للتحقيق في الأخطاء المهنية لاتخاذ اللازم حياله.

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