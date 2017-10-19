شاهد.. حوار عفوي بين تركي آل الشيخ وعمرو أديب : أشجع الأهلي المصري

أظهر مقطع فيديو حواراً عفوياً بين رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ والإعلامي المصري عمرو أديب، وذلك خلال تواجد الثنائي في العاصمة البريطانية لندن، حيث جمعهما لقاء على هامش مباراة تشيلسي وروما في دوري أبطال أوروبا.

وهنأ عمرو أديب، تركي آل الشيخ بوصول المنتخب السعودي لمونديال روسيا 2018، معبراً عن سعادته بوصول المنتخب المصري أيضاً، ثم وجه سؤالاً لآل الشيخ هل يمكن أن نحلم بوصول المنتخبين لنهائي كأس العالم، ليرد عليه آل الشيخ باللهجة المصرية: “ما فيش حاجة بعيدة على ربنا”.

وسأل الإعلامي المصري المعروف بانتمائه لنادي الزمالك رئيس هيئة الرياضة عن أي ناد مصري يشجعه، فأجابه بأنه يشجع النادي الأهلي، ليرد أديب: “هو كله أهلاوية حتى في السعودية”.

وعبّر آل الشيخ عن حبه لمحمود الخطيب لاعب الأهلي السابق والمرشح لمنصب رئيس النادي، متوقعاً أنه سيفوز في انتخابات النادي لأنه يمتلك كاريزما ويستطيع أن يتجاوز الخلافات داخل النادي ويحتوي جميع رموزه.