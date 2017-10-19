 منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار كارثي لأمراض السرطان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 29 محرّم 1439 هجريا, الموافق 19 أكتوبر 2017 ميلاديا

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منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار كارثي لأمراض السرطان

منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار كارثي لأمراض السرطان
المناطق - وكالات

تنبأ ممثلو منظمة الصحة العالمية بانتشار غير مسبوق لأمراض السرطان في العالم، حيث سيزداد عدد المصابين بها بـ70% في السنوات القليلة المقبلة.

وقد علق المختص الروسي في أمراض السرطان يوري بوكروفسكي على تلك المعطيات مشيرا إلى أن شخصا واحدا تقريبا من كل اثنين سيصاب بالسرطان بشكل أو بآخر قريبا.

وتسبب الأورام السرطانية ما نسبته 13% من حالات الوفاة بين سكان الأرض في الوقت الحاضر.

ويرى العلماء أن هناك عوامل رئيسة عدة تساعد على انتشار واسع لأمراض السرطان منها: العادات الضارة كالتدخين والغذاء غير الصحي والسمنة والإجهاد وعوامل بيئية أخرى. كما يساعد التأخر في تشخيص السرطان على رفع نسبة الوفاة بسببه.

ونشرت منظمة خيرية بريطانية إحصائيات من العام 2013، أشارت إلى أن الأورام السرطانية ستشخص عند واحد من اثنين بعد مرور 15 عاما. وتنبأ المختصون بزيادة أكبر لسرطانات البروستات والأمعاء والخلايا الصبغية.

وأضاف الطبيب الروسي أن هناك ممارسات كثيرة يمكن أن تساعد في انخفاض احتمال الإصابة بالسرطان، منها الإقلاع عن التدخين والتقليل من تناول المشروبات الكحولية وممارسة النشاطات الرياضية.

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